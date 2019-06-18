Nallıhan'da sel



- Nallıhan'da etkili olan yağış Nallıhan Hoşebe Mesire alanını ve bazı köyleri felç etti. Nallıhan'da Hoşebe Mesire ve piknik alanı metre kare başına yağan 17 kilo yağış sonrasında hayati durma noktasına getirdi. Piknik yapan kisiler selden son anda kurtuldu. Son günlerde etkili olan yağışlar Nallıhan'ı etkilemeye devam ediyor. Hoşebe Mesire alanının yani sıra Nallıhan Kabaca Köyünde de etkili olan yağış sonrasında gelen sel tarlada çalışan köylüleri vurdu. Tarlasında geçtiğimiz günlerde etkili olan selden gelen çamurları temizlerken yağmura yakalanan 2 köylü sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu.

