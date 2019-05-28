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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Nalbur deposunda çıkan yangın korkuttu

Nalbur deposunda çıkan yangın korkuttu

-Yangın detayları

( SİVAS ) SİVAS

Uttu Trol 


- Sivas’ın Suşehri ilçesi Cumhuriyet mahallesi Erzincan caddesi üzerinde bulanan nalbur deposunda çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre plastik boru bulunan nalbur deposunda bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın, nalbur deposunun bitişiğinde bulunan iki katlı evin çatısına ve bir apartmanın dış yalıtımına sıçradı. Depodaki plastik maddeler ve apartmanın yalıtım malzemelerinin tutuşması ile yoğun bir duman oluştu. Yangın, Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarından sonra kontrol altına alındı. Alevlerin evlerine sıçamaması için apartman sakinlerinin bidonlarla su atmaları dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (NY-GF-
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