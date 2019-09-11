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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı - ERZİNCAN

Nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı - ERZİNCAN

- Olay yerinde bekleyen ambulanslar - Polis ekiplerin olay yerine gelmesi - Yaralıların ambulansa alınması Erzincan 'da nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da nakliyeciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.Karaağaç Mahallesi'nde nakliyecilerin bulunduğu alanda Ercan G. (37) ile Yusuf Ş. ve Tolgahan Ş. arasında bilinmeyen denenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.Ercan G, Deniz N, Veli M, Yusuf Ş, Muhlis Ş ve Tolgahan Ş. yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Ercan G. ile Deniz N'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Polis, hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Hastane Güvenlik Önlemi Bıçaklı Kavga 

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