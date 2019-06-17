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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nakliye kamyonunu gelin arabası yaptı - ADANA

Nakliye kamyonunu gelin arabası yaptı - ADANA

- Gelin - damadın kamyon üzerinde görüntüsü - Çiftin yol boyunca karanfil dağıtması ve vatandaşı selamlaması - Düğün konvoyundan görüntülerNakliye kamyonunu gelin arabası yaptı - Adana 'nın Pozantı ilçesinde dünyaevine giren çift, düğün törenlerine 1962 model kamyonla gittiADANA (AA) - Adana 'nın Pozantı ilçesinde dünyaevine giren çift, nakliye kamyonunu gelin arabası yaptı.Pozantı'da yaşayan Bilge Özlü ile Mustafa Özdemir çifti, düğün törenlerine, gelin arabası yaptıkları 1962 model nakliye kamyonuyla gitti.Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği akrabası İbrahim Uğurlu'nun "Düğünün olursa gelin arabası benim kamyon olacak." dediğini belirtti.
Akrabasının nisanda vefat ettiğini dile getiren Özdemir, "Hem onun vasiyetini yerine getirmek istedim hem de sıra dışı olacağını düşündüğüm için nakliye kamyonunu gelin arabası yaptım. İyi ki yapmışım, çok güzel oldu. Düğün konvoyumuzu gören herkes bizi alkışladı." dedi.

Muhabir Gelin Arabası Kışla 

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