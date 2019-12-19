Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - İSTANBUL Haberi

Nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - İSTANBUL Haberi

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Operasyon anına ait depo görüntüleriİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda gelen şikayet üzerine, nakliye için aldıkları malzemeleri yerine ulaştırmayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Teknik ve fiziki çalışmanın ardından Esenyurt ve Bağcılar'da bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Esenyurt'taki depoda yapılan aramada 28 ton ayçiçeği yağı, Bağcılar'daki depoda ise 400 bin lira değerinde çöp poşeti ve çalıntı mallar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin, internet üzerinden nakliyeciler gruplarına girdikleri, buralardan iş aldıkları belirlendi. Şüphelilerin kiralık araçlarla taşıdıkları malzemeleri yerlerine teslim etmeyip Esenyurt ve Bağcılar'daki depolarına götürdükleri tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kiralık Araç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı