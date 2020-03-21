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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı

Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı

Malzemelerin tıra yüklenmesi

Polis 

-Tır dış ve iç detaylar
-Depodaki ürünlerden detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş ve Gaziantep’te nakliye dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde meydana gelen nakliye dolandırıcılığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Özel ekip yaptığı çalışma sonrası dolandırıcılara ait araçların izini sürdü. Gaziantep Sanayi Sitesinde bir depoya operasyon yapan Kahramanmaraş polisi 800 bin lira değerinde kumaş, iplik ve biber malzemelerini ele geçirdi. Olayla ilgili depoyu kiralayan S.K. (34) gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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