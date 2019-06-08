Nakliyat aracına tıka basa insan doldurup hayatlarını tehlikeye attı Haberi



- Gaziantep’te trafikte seyreden şehiriçi nakliyat aracı tıka basa insan doldurarak hayatlarını tehlikeye attı. Gaziantep’in işlek ceddesin de ilerleyen şehiriçi nakliyat aracını gören sürücüler telefonlarına sarıldı. Aracın arkasını insanlarla dolduran araçta yer kalmadığı için 3 kişide arkaya tutunarak yolculuk etti. Son derece tehlikeli olan durumu gören diğer sürücülerde telefonlarının kamerasıyla durumu kaydetti.



