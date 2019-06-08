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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nakliyat aracına tıka basa insan doldurup hayatlarını tehlikeye attı Haberi

Nakliyat aracına tıka basa insan doldurup hayatlarını tehlikeye attı Haberi

nakliyat aracının trafikte seyretmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Kamera 


- Gaziantep’te trafikte seyreden şehiriçi nakliyat aracı tıka basa insan doldurarak hayatlarını tehlikeye attı. Gaziantep’in işlek ceddesin de ilerleyen şehiriçi nakliyat aracını gören sürücüler telefonlarına sarıldı. Aracın arkasını insanlarla dolduran araçta yer kalmadığı için 3 kişide arkaya tutunarak yolculuk etti. Son derece tehlikeli olan durumu gören diğer sürücülerde telefonlarının kamerasıyla durumu kaydetti.

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