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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı (2) - İSTANBUL

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı (2) - İSTANBUL

- Mezarlıktan detaylarNaim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açılıyor - Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında alınan karar göre, DNA örneği almak üzere fekk - i kabir işlemine başlandıİSTANBUL (AA) - Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası gereğince, DNA örneği almak üzere fekk - i kabir işlemine başlandı.Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabrinin çevresi, güvenlik şeridiyle çevrildi. Mezarın çevresine olay yeri inceleme ekipleri tarafından siyah branda çekildi.Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi heyetinin gelmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu'ndan DNA testine esas olmak üzere gerekli örnekleri almak için adli tıp uzmanları eşliğinde mezarın açılma işlemine başlandı.Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir de mezarlıkta hazır bulunuyor.Öte yandan basın mensuplarının, fekk - i kabir işleminden görüntü almasına izin verilmedi.

Olimpiyat Şampiyonu Olay Yeri İnceleme Milli Halterci Olimpiyat Basın Mensupları 

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