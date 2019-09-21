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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi Haberi

Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi Haberi

Mustafa Uslu'nun sunumu

Yatırımcı Uluslararası Sinema Salonu Gözyaşı Olimpiyat 

-Mustafa Uslu'nun Naim Süleymanoğlu'nu anlatırken gözyaşı dökmesi
-Mustafa Uslu röportajı

( MUĞLA -ÖZEL)-Ünlü yapımcı Naim Süleymanoğlu’nu anlatırken gözyaşlarını tutamadı-Mustafa Uslu “Naim Süleymanoğlu’nun annesi gizlice sete gelip 3 gün boyunca ağladı” MUĞLA

- Bodrum’da bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası “CineBodrum” etkinliğine katılan ünlü yapımcı Mustafa Uslu çektiği son filmi “Naim”i anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Uslu, Bulgaristan’da çekim yaptıkları sete gelen Naim Süleymanoğlu’nun annesinin kızanımı gördüm diyerek 3 gün boyunca gözyaşı döktüğünü ifade etti.
Oyuncu Hayat Van Eck'in, Naim Süleymanoğlu'na olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonu yatırımcıları Derneğiyle bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası “CineBodrum” etkinliğine katılarak filmi sinema salonu sahiplerine tanıtan yapımcı Mustafa Uslu, Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Süleymanoğlu’nun anlatıldığı her hikaye de duygulanan Uslu, filmden kesitleri de sinema salonu sahiplerine izletti. Uslu’ya Naim karakterini canlandıran Hayat Van Eck eşlik etti. Tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uslu “Naim Süleymanoğlu bize sadece olimpiyat şampiyonlukları, madalyalar bırakmadı. Naim Süleymanoğlu her kazandığı başarının ardından uluslararası platformlarda konuşarak 350 bin Bulgaristan’da yaşayan soydaşımızla bizi buluşturdu bizi kaynaştırdı” dedi.
Naim Süleymanoğlu’nun annesi 3 gün ağladı Bulgaristan’da çekim yaparken gizlice seti izleyen Naim Süleymanoğlu’nun annesi karşısında Hayat Van Eck görünce 3 gün ağladığını gözyaşları içerisinde anlatan Mustafa Uslu “Biz Bulgaristan’da çekim yaptığımızda Naim Süleymanoğlu’nun annesi Hatice Süleymanoğlu ile Hayat’ı karşılaştırmamaya gayret ettik. Bu olağan üstü benzerlik Naim Süleymanoğlu’nun annesini derinden etkileyeceğini düşünerek karşılaştırmamaya gayret ettik. Çekim yaparken sete gelip uzaktan Hayat’a bakmış Hatice Süleymanoğlu ve 3 gün boyunca kızanımı gördüm ben diyerek ağlamış” ifadelerini kullandı.
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