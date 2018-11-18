- Naim Süleymanoğlu, mezarı başında anıldı Haberi

-Federasyon Başkanının konuşması

-Annesinin mezarı başında dua okuması

-Abisinin konuşması

-Dua edilmesi

-Halil Mutlu röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türk ve Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, ölümünün birinci yıldönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine katılan annesi Hatice Süleymanoğlu, oğlunun mezarı başında dua okudu. Olimpiyat şampiyonu milli halterci olan Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının birinci yılı nedeniyle bugün Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı. Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, federasyon başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun ailesi, halterde Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu olan Halil Mutlu, genç sporcular ve çok sayıda seveni katıldı.

Anma töreninde konuşan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar Naim Süleymanoğlu’nun bireysel spor yapmasına rağmen kitleleri peşinden koşturduğunu söyledi.



Naim Süleymanoğlu’ndan “onurumuz” diyerek bahseden Tamer Taşpınar, “Takım sporlarında kitleleri peşinizden sürükleyebilirsiniz ama amatör sporlarda bu çok zordur. Fakat Naim, amatör bir sporcu olarak da hem Türk milletini hem dünyayı ayağa kaldırmış bir sporcumuzdur” dedi.

Törene Süleymanoğlu’nun ailesinden isimler de katıldı.

Naim Süleymanoğlu’nu anmak için mezarı başında toplananlara seslenen Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, “Bugün bir kez daha ne kadar çok sevildiğini görüyoruz” dedi.

Annesi ayakta durmakta güçlük çekti Edirnekapı Mezarlığı’ndaki törende duygu dolu anlar da yaşandı. Naim Süleymanoğlu’nun annesi Hatice Süleymanoğlu, oğlunun mezarı başına gelerek bir süre dua etti. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Hatice Süleymanoğlu ayakta durmakta zorlanınca yakınlarının yardımıyla mezar başından ayrıldı. Halterde Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu olan Halil Mutlu da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Naim Süleymanoğlu’nun eksikliğini hala hissettiğini ifade eden Mutlu, “Uğurlarken ne dediysek bugün de aynı duygular içindeyiz. Aradan bir yıl geçmiş ama bana sorarsan sanki dünmüş gibi, hiç aramızdan ayrılmamış gibi özlüyoruz kendisini. Bu şekilde anıyoruz, sohbetlerine gidiyoruz, eksikliğini hala hissediyoruz. Bizim için bir idoldü. Biz Naim abiyi tanıyarak bu sporu sevdik. Dolayısıyla bu noktalara geldiysek de onun sayesinde. Zamansız ayrılışı bizleri her zaman üzmüştür, üzecektir” dedi.

Konuşmaların ardından anma töreni, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi. "Cep Herkülü" lakaplı efsane sporcu, 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etmişti. Otoriteler tarafından tüm zamanların en iyi haltercisi olarak gösterilen Naim Süleymanoğlu haltere 1977'de, henüz 9 yaşındayken başladı.

15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. (SA-HK-

