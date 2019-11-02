Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı

-Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk'ün konuşması

-derneğin detayı

-kurdele kesilmesi

-detaylar



( BURSA -DRONE) BURSA



- Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi törenle hizmete açıldı. Naim Süleymanoğlu'nun adının ve kültürünün yaşayacağı kültür evi Nilüfer'de Ata Bulvarı üzerinde hizmete girdi. Mestanlıların buluşma noktası olacak kültür evinde restoran, çocuklar için oyun alanı bulunuyor. Açılışta konuşan Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk, "Naim Süleymanoğlu, Mestanlı'nın evladı, büyük Türk milletinin kahramanıdır. Naim ağabeyimizin sporcu kimliğini çok fazla anlatmaya gerek yok. Tüm dünya onun nasıl biri olduğunu çok iyi biliyor. Ama bu 1.51 metre boyundaki adam bütün bu ağırlıkları tüm dünya basınını karşısına toplayarak, 1984'te yaşanan demir perde ülkesinin sessiz karanlık içerisinde kalan Bulgaristan Türklerine uygulananlar için kaldırmıştır. Aslında o bütün Bulgaristan Türklerinin yaşadıklarını dünyaya duyuran Türk milletinin kahramanıdır" dedi.

Açılışa AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile açılış gerçekleştirildi.





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