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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Nahide nine ilk kez İstiklal Marşı okudu - MARDİN Haberi

Nahide nine ilk kez İstiklal Marşı okudu - MARDİN Haberi

- Kurstan detaylar (arşiv) - 70 yaşındaki Nahide Arı'ın İstiklal Marşını okumasıNahide nine ilk kez İstiklal Marşı okuduMARDİN (AA) - Mardin 'de okuma yazma öğrenen 70 yaşındaki Nahide Arı, ilk kez İstiklal Marşı okudu.5 çocuk ve 5 torun sahibi Arı, okuma yazma öğrenme hayalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirdi.Görevlendirme yapılan Artuklu Belediyesi tarafından Yenişehir Mahalle Konağında düzenlenen kursta okuma yazma öğrenen Arı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde ilk defa İstiklal Marşı okudu.Arı, azmi ile herkese örnek olurken, okuduğu marş sonrası büyük alkış aldı.İstiklal Marşını okurken çok duygulandığını ifade eden Arı, şehitler için dua etti.

Şehit Okuma Yazma Seferberliği 

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