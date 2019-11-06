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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nafakasını ödeyemeyen adam barakada yaşam mücadelesi veriyor

Nafakasını ödeyemeyen adam barakada yaşam mücadelesi veriyor

baraka

Nafaka Yaşam Mücadelesi Mahkeme Kararı 

-detay
-musa uğurlunun bölgeye gelişi
-detay
-röportaj
-detay
-vatandaş röportaj

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de eşinden ayrıldıktan sonra nafakasını ödeyemeyen 43 yaşındaki Musa Uğurlu, bir hayırsever tarafından verilen barakada yaşam mücadelesi veriyor. Kırşehir'de Güvercinlik Mahallesinde yaşam mücadelesi veren Musa Uğurlu, boşandığı eşinin yanında olan çocuklarını görebilmek için hurdaları ve çöpleri topluyor. Çöpten yaşamını sürdürebilmek için hurda malzemeler topladığını anlatan Musa Uğurlu, "Cezaevinden çıktım. Normal ev vermiyorlar. İşim yok. Şu an ev tutacak imkana da sahip değilim. Mart ayına kadar barakanın ve arazi sahibi bana izin verdi. Hapisten çıktıktan sonra Güvercinlik Mahallesine geldim. Mahkeme kararı ile annesinin yanında olan çocuklarımı görmek için mücadele veriyorum" dedi.
Boşandıktan sonra çocuğunu görmek için işinden oldu Boşandıktan sonra çocuklarını görmek için çalıştığı iş yerinden izin isteyen ve izinsiz şekilde Hatay'a çocuklarının yanına giden Uğurlu, işinden atılma sürecini ise şu şekilde anlattı; “Yıllardır çocuklarımı görebilmek için uğraşıyorum. 2 çocuk babasıyım. Boşandıktan sonra ilk beş yıl nafaka ödedim ama sonra ödeyemediğim için 3 yıl hapis yattım. İşimden de oldum. Mahkeme 20 gün çocukların bende kalmasına hükmetti. Çalıştığım okulun müdürü izin vermeyince mahkeme kararına uyup çocuğumu görmek için işe gitmedim. İşe gitmediğim için işten çıkarıldım. Arabam borcumdan dolayı alındı." Mahalle sakinlerinden Ersin Kaya da, mahallelerine gelen Musa Uğurlu’nun hayata tutunabilmesi için kamu da ilgili birimlerle temas halinde olduklarını söyledi.

Kızılay Kırşehir Şubesi ise durumun duyulması üzerine Uğurlu'ya temel gıda malzemeleri ve battaniye yardımında bulundu.
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