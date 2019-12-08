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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı Haberi

Nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı Haberi

İBRAHİM SARGININ YEDİ UYUR HAYVANIN YUVASINI BULUP YAVRUSUNU ELİNE ALIP SEVMESİ

Youtube Ağaçlı Hayvan 

-YAVRUYU YUVAYA TEKRAR YERLEŞTİRMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-İBRAHİM SARGIN RÖP.

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursalı çiftçi ve aynı zamanda youtuber İbrahim Sargın, Bursa'da nadir görülen hayvanı bulup eline alarak sevdi.Çocukluğundan beri hayvanlara ayrı bir sevgisi bulunan İbrahim Sargın, Bursa'da yaşayan ama insanlar tarafından çok bilinmeyen koruma altındaki hayvanları bularak görüntülüyor. Sargın, bu hayvanlardan biri olan yediuyuru Nilüfer'e bağlı Akçalar Mahallesi'nde görüntülemeyi başardı. Uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucunda bu hayvanın Bursa'da yaşadığını tespit eden Sargın, yuvasını bularak yavrularını eline alıp sevdi. Yediuyur, farklı rengi ve sevimli haliyle dikkat çekiyor.Tabiatta yaşayan hayvanlara karşı farklı bir sevgisi olduğunu ifade eden İbrahim Sargın, "Tarımla uğraşıyorum, ama doğaya tutkum ve sevgim çocukluktan itibaren var. Araştıra araştıra bölgemizde bulunan bitki ve hayvanları tanıyorum. Ben bu hayvanın fotoğrafını gördüm, acaba Bursa'da yaşıyor mudur diye düşündüm. Akçalar'da araştırma yaparken denk geldi. Anne ve yavruları vardı. Ben de elime alıp sevdim. Bu hayvan çok sık rastlanan bir hayvan değil. Koruma altındaki bir hayvan türü. Bol yapraklı ağaçlık alanları çok seviyor. Türkiye'de videosunu çeken nadir kişilerden biriyim. Yavrusunu elime alıp sevdim" dedi.

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