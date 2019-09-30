- Nablus’ta trafik kazası: 10 yaralı Haberi



- Batı Şeria'nın Nablus kentinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1’i ağır 10 kişi yaralanırken sivil güçler ve polis olay yerine sevk edildi. Olayın ardından aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. Polis, geçtiğimiz hafta boyunca 299 trafik kazası meydana geldiğini ve 240 kişinin yaralandığını açıkladı.



