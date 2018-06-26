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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
- Nablus’ta Filistinlilerle İsrail Askeri Çatıştı, 50 Filistinli Yaralandı İzle

- Nablus’ta Filistinlilerle İsrail Askeri Çatıştı, 50 Filistinli Yaralandı İzle

Filistin'den görüntü

( NABLUS ) - Nablus’ta Filistinlilerle İsrail askeri çatıştı, 50 Filistinli yaralandı NABLUS

Çatışma Ses Bombası Gaz Bombası Kauçuk Mermi Kontrol Noktası 


- Yahudi Yerleşimcilerin Hazreti Yusuf Türbesine ziyaretlerini güvenlik altına alma bahanesiyle Batı Şeria’nın kuzey kesiminde bulunan Nablus şehrine saldıran İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 50 Filistinli yaralandı. Filistin sağlık yetkilileri, Nablus’ta İsrail askerlerinin kauçuk mermili saldırısında yaralanan biri kadın gazeteci 26 Filistinli'nin tedavi altına alındığını belirtti.
14 yaşındaki bir çocuğun ise kauçuk merminin başına isabet ettiği, bir başka Filistinli'nin bacağından gerçek mermi ile yaralandığı belirtildi. Çıkan çatışmalarda en az 17 Filistinli'nin atılan gaz bombalarından ve ses bombalarından yaralandığı ifade edildi. Filistinliler, kendilerine gaz bombası, ses bombası ve kauçuk mermi atan İsrail askerlerine karşı taş atarak karşılık verdi. Çatışmalarda birkaç Filistinli yaralandı. İsrail askerleri kendilerine karşı koyan 5 Filistinliye gözaltına aldı. Mahalli kaynaklar, İsrail askerlerinin Nablus şehrinin doğusunda bulunan Kefr Halil köyüne saldırarak Ömer Faruk Amr, Asire kasabasının kuzeyinde Nablus Kalkiliya yolundaki kontrol noktasında da Mecdi Sadık Shuli’yi gözaltına aldığını belirtti.
İsrail askerleri Nablus’da hareket halindeki bir araca ateş açarak araçta bulunan Muhammed Abdullah Merie’yı elinden yaraladı, Muhammed Abdullah’ın oğlu Abdullah ise omuzundan gerçek mermi ile yaralandı. Yaralanan iki kişinin Ürdün Vadisi’deki Marc Nacih köyünden Nabluh sebze pazarına gitmekte olduğu ifade edildi. Yaralıların tedavi için Nablus’taki Rafidiya hastanesine kaldırıldıkları bildirildi.

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