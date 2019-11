Müzisyenler, iki böbreği iflas eden arkadaşları için kampanya başlattı İzle

-Böbrek hastası Aygün’den detaylar

- Türkiye’nin çeşitli illerinde bir araya gelen müzisyenler, her iki böbreği iflas eden ve nakil bekleyen 52 yaşındaki bestekar Orhan Aygün için kampanya başlattı. Van merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan bestekar Orhan Aygün, yaklaşık bir yıldır böbrek rahatsızlığından dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Her iki böbreğini de kaybeden bestekar Aygün, nakil olabilmek için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. Aygün’ün çağrısı üzerine Türkiye’nin çeşitli illerinden Van’a gelen müzisyenler, bir yardım kampanyası başlattı. Kentteki bir düğün salonunda bir araya gelen müzisyenler, böbrek hastası Aygün için bir etkinlik düzenledi.

Müzisyenler, Aygün için başlatılan kampanya destek vererek bağışta bulundu. “Yardım çağrımız benim gibi hastalara umut olacaktır” İHA muhabirine konuşan bestekar Orhan Aygün, yaklaşık bir yıldır her iki böbreğini de kaybettiğini belirtti.

Böbreklerini kaybetmesinden dolayı sürekli diyalize gittiğini anlatan Aygün, “Basın aracılığıyla sesimizi duyurduk. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından birçok kişi sesimizi duydu. Yardım çağrımız benim gibi hastalara umut olacaktır. Diyalize gitmek çok zor bir olaydır. Bizlerde normal sağlıklı insanlar gibi yaşamak istiyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın desteğiyle bunu başaracağız” dedi.

İki böbreğini kaybeden arkadaşları için bir kampanya başlattıklarını dile getiren Vanlı Yönetmen Orhan An ise, arkadaşlarının en yakın zamanda sağlığına kavuşması için başlattıkları kampanya yetkililerden ve hayırseverden destek beklediklerini söyledi.



Böbrek hastası Orhan Aygün’ü uzun bir süredir tanıdığını dile getiren Ses Sanatçısı Rezzan Şirvan da her iki böbreğini kaybeden arkadaşları için başlatılan kampanyaya destek vermek için İstanbul’dan Van’a geldiklerini ifade etti.

İki böbreği iflas etmiş bestekar arkadaşları için İstanbul’dan geldiğini söylen Sanatçı Ozan Dengbej Kazo ise, arkadaşlarının bir an önce sağlığına kavuşması için özellikle müzisyen arkadaşlarından destek beklediğini kaydetti.





