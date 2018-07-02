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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Müzisyen Metin Kor son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA

Müzisyen Metin Kor son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA

- Cenazeden görüntü - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'den görüntü - Hayatını kaybeden Metin Kor'un yakınlarından detaylar - Cenaze namazının kılınmasıMüzisyen Metin Kor son yolculuğuna uğurlandı - Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan ve 9 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor'un cenazesi toprağa verildiANKARA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan ve 9 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor'un cenazesi defnedildi.Sanatçı Metin Kor için Mamak Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kor'un cenazesi kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığında toprağa verldi.Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir yaylada kamp kuran ve daha sonra kendisinden haber alınamayan müzisyenin cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulunmuştu.İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki sanatçı, 20 Haziran'da tatil için Kaş'ın Gömbe Yaylası'na gitmişti. İkiz Göller Bölgesi'nde çadır kuran Kor'dan bir daha haber alınamamıştı. Eşi Doğan Kor'un başvurusu üzerine arama çalışmaları başlayan ekipler, 9'uncu günün sabahında kayalık alanda Kor'un cesedini bulmuştu.

A Haber Kayalı Cenaze Urus Gesi 

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