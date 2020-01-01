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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Müzik şehri Kırşehir'de vatandaşlar yeni yıla davul zurna ile girdi Video

Müzik şehri Kırşehir'de vatandaşlar yeni yıla davul zurna ile girdi Video

- Kırşehir Cacabey Meydanından davul zurnalı yeni yıl kutlamasıKIRŞEHİR (AA) - Müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınan Türkiye'nin ilk kenti Kırşehir 'de, vatandaşlar yeni yıla davul zurna eşliğinde eğlenerek girdi.Cacabey Meydanı'nda toplanan vatandaşlar 2020 yılını coşku ile karşıladı.Meydana davul ve zurnalarıyla gelen yerel sanatçılar, Kırşehir 'in yöresel türküleri ve oyun havalarını seslendirdi. Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın da birçok eserinin seslendirildiği yeni yıl kutlamasında vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.Noel Baba ve farklı kostümlerle meydanı dolduran vatandaşlar, aynı zamanda Kırşehir 'in müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınmasını kutladı. Kırşehir Belediyesi ekipleri, meydandaki vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.Polisin güvenlik tedbiri aldığı kutlamaların ardından, alanda bulunanlar olaysız şekilde dağıldı.

Davul Zurna Yeni Yıl 

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