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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Müzik öğretmenleri korosu - HATAY

Müzik öğretmenleri korosu - HATAY

- Korodan görüntüler - Salondaki dinleyicilerden detaylar - Konserden görüntüler - İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın konuşmasıMüzik öğretmenleri korosu - " Hatay 'da Sanat Var Projesi" kapsamında, 270 müzik öğretmeni tarafından kurulan Türk Halk Müziği Korosu, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu türkülerini seslendirdiği ilk konserini verdi - İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan: - "Tüm derlemeleri müzik öğretmenlerimiz yaptı ve içerisinde gerçekten kamuoyu tarafından bilinmeyen birçok türkü keşfettik, bu şekilde kültürümüze katkı yapmayı amaçladık"HATAY (AA) - Hatay 'da görev yapan 270 müzik öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk kez sahne aldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilen ve geçen yıl başlatılan " Hatay 'da Sanat Var Projesi" kapsamında 270 müzik öğretmeni koro kurdu.Solistinden koro şefine, orkestrasından teknik ekibine kadar tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan koro, çalışmalarını bir yılda tamamlayarak ilk konserini verdi.Koro şefi Zeynep Sallabaş Gürgür'ün yönetimindeki konserde, özellikle unutulmaya yüz tutmuş Anadolu türküleri seslendirildi. Konsere ilgi yüksek düzeyde gerçekleşti.İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronun kurulmasında emeği geçen tüm müzik öğretmenlerine teşekkür etti.Yapılan özverili çalışmayla kısa sürede güzel bir ekip işi ortaya konulduğunu belirten Karahan, "Bu proje kapsamında unutulmaya yüz tutan türkülerimizi Hatay 'da görev yapan 270 müzik öğretmenimizin emekleriyle dinleyicilerle buluşturduk. Tüm derlemeleri müzik öğretmenlerimiz yaptı ve içerisinde gerçekten kamuoyu tarafından bilinmeyen birçok türkü keşfettik, bu şekilde kültürümüze katkı yapmayı amaçladık." dedi.
Karahan, konserlerin devamının geleceğini sözlerine ekledi.

Öğretmenler Müzik Öğretmeni Öğretmen 

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