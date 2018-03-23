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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Müziği duymadan 'hissederek' oynuyorlar - ŞANLIURFA

Müziği duymadan 'hissederek' oynuyorlar - ŞANLIURFA

Müziği duymadan "hissederek" oynuyorlar - ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi - İşitme engelli kursiyerlerin Halk oyunu öğrenmesi - Halk oyunları eğitmeni Sedat Volkan'ın konuşması - İşaret dili uzmanı Şenay Şengün Sınmaz'ın konuşması - Cihat Akkuş'un konuşması - Seval Tuba Bülbül'ün konuşmasıMüziği duymadan "hissederek" oynuyorlar - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde düzenlenen halk oyunları kursuna katılan işitme engelliler, müziği duymamalarına rağmen işaretler ve tekniklerle çalışıp yarışmaya hazırlanıyor - Halk oyunları eğitmeni Volkan: - "İşitme engelli oldukları için zorluklar oluyor çünkü ritimleri duymuyorlar, daha çok ritimleri görsel olarak, hissederek yapmaya çalışıyorlar" - İşaret dili uzmanı Sınmaz: - "Duymadıkları için biraz zorlansalar da işaretler ve tekniklerle çalışıyorlar" - Kursiyer Bülbül: - "Sivas'ta yapılacak organizasyona katılarak Şanlıurfa 'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa 'da düzenlenen halk oyunları kursuna katılan işitme engelliler, işaretler ve tekniklerle çalışarak bu işi başarmanın mutluluğunu yaşıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde düzenlenen çeşitli kurslara katılan engelliler, zamanlarını değerlendirirken ulusal çaptaki yarışmalarda boy göstermeye hazırlanıyor.Yaklaşık 15 gün önce açılan halk oyunları kursuna katılan 14 işitme engelli, nisan ayında Sivas'ta düzenlenecek yarışmaya katılmayı hedefliyor.Halk oyunları eğitmeni Sedat Volkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde birçok engellinin kurslara katılarak el işi ve sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda merkezde işitme engellilere yönelik müzik ve halk oyunları kursları düzenleyerek sessiz dünyalarına anlam katmak istediklerini ifade eden Volkan, şöyle konuştu:"Bilindiği gibi bölgemizde müzik ve halk oyunları oldukça yaygındır ancak engelli kardeşlerimiz bu konudan oldukça uzak kalmışlardı. Bu çalışmalarla engelli kardeşlerimizin de bu kültürel faaliyetleri yapabileceğini göstermeye çalıştık. Şanlıurfa 'da bir ilke imza atarak çalışmalarımıza başladık. Amacımız, engelli kardeşlerimizi yetiştirip uluslararası platformlarda başarılı olmalarını sağlamaktır. İşitme engelli oldukları için zorluklar oluyor çünkü ritimleri duymuyorlar, daha çok ritimleri görsel olarak hissederek yapmaya çalışıyorlar. Bir yatkınlıkları var, sabırla, azimle ve çalışarak bunu geliştirmek mümkün." - "İşaret ve tekniklerle çalışıyorlar"İşaret dili uzmanı Şenay Şengün Sınmaz da halk oyunları öğretmeni Volkan'ın işitme engellilere anlatmak istediklerini, işaret diliyle aktarmaya çalıştığını ifade etti.
Kısa bir süre önce başlamalarına rağmen öğrencilerin çok istekli olduğunu dile getiren Sınmaz, "Arkadaşlar kurslara en iyi şekilde hazırlanarak nisan ayında Sivas'ta düzenlenecek organizasyonda başarılı olmak istiyorlar. Kursta Şanlıurfa ve diğer bölgelere ait oyunları öğreniyorlar ve başarılı olduklarını görüyoruz. Yaklaşık 15 gün önce çalışmalara başladık. Duymadıkları için biraz zorlansalar da işaretler ve tekniklerle çalışıyorlar." diye konuştu.
Öğrencilerden Cihat Akkuş (22) ise kendisi gibi engelli arkadaşlarıyla kursa katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, önemine işaret etti.Seval Tuba Bülbül (19) de ilk defa böyle bir kursa katıldığını belirterek, "Burada çok mutluyum. Sivas'ta yapılacak organizasyona katılarak Şanlıurfa 'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

İşaret Dili İşitme Engelli Uluslararası Halk Oyunları İşitme Engelliler 

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