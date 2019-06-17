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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Müzeye dönüştürdüğü otomobili ile 60 il 300 ilçe gezdi

Müzeye dönüştürdüğü otomobili ile 60 il 300 ilçe gezdi

-Araçtan röp

Salar 

--Detaylar

( SİVAS ) -- Etnografya müzesini andıran otomobili ile 60 il 300 ilçe gezen Ordulu gittiği yerlerde dikkat çekiyor SİVAS

- İlginç tabela, antika eşyalar ve stickerler ile otomobili adeta müzeye çeviren Ordulu Savaş Sarıgül, gittiği yeni yerlerde dikkatleri üzerinde topluyor. Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Savaş Sarıgül, hem gezip görmek hem de gezip gördüğü yerlerin tanıtımı yapmak için ilginç bir yol buldu. Yaklaşık 5 yıl içerisinde 60 il ve 300’e yakın ilçeyi gezen Sarıgül, gezdiği yerlerin stickerlerini “Gızıl Uçak” adını verdiği otomobilin üzerine yapıştırıyor. Sarıgül ayrıca gezdiği yerlerden aldığı etnoğrafik ürünleri aracının üzerinde sergiliyor. Gızıl Uçak’ta en çok dikkat çeken şey ise üzerindeki ilginç tabelalar. Sarıgül kendisine takılan lakapları ve çevresindeki farklı karakterlere takılan lakapları tabelalara dönüştürüp aracıyla gezdiriyor. Sarıgül, gezip görmeye ve gezdiği yerlerin tanıtımını yapmaya çalıştığını belirtip, “Yaklaşık 60 il ve 300’e yakın ilçe gezdim. Gezdiğim yerere ait stickerleri Gızıl Uçak’a yapıştırıyorum. Tabelaların ise her birinin bir hikayesi var. Gezdiği yerlerden alığım eski eşyaları da aracımın üzerinde gezdiriyorum. Zaman zaman trafikte yasalar gereği sıkıntılar yaşasam da genelde arkadaşlar bana yardımcı oluyor.”dedi.
Sarıgül hedefinin tüm ülkeyi gezdikten sonra Dünyayı gezmek olduğunu söyledi.

(NY-GF-
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