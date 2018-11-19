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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Müze olarak kullanılan vapurdan düşen öğrenci yaralandı - SAMSUN Haberi

Müze olarak kullanılan vapurdan düşen öğrenci yaralandı - SAMSUN Haberi

- Bandırma Vapuru Müzesinden görüntü - Vapurdan görüntü - Polis ekiplerinin incelemesi - Ambulansın takibi - Ambulansın gelişi - Yaralanan öğrencinin ambulanstan hastaneye sevkiMüze olarak kullanılan vapurdan düşen öğrenci yaralandı - Giresun'dan Samsun 'a gezi için gelen öğrencilerden biri, müze olarak kullanılan vapurdan beton zemine düştüSAMSUN (AA) - Giresun'dan Samsun 'a gezi için gelen öğrencilerden biri müze olarak kullanılan vapurdan beton zemine düşerek yaralandı.Alınan bilgiye göre, Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri gezi için geldikleri Canik ilçesi sahilindeki Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi'ndeki Atatürk'ün Samsun 'a çıkışını temsil eden ve müze olarak kullanılan Bandırma Vapuru'nun birebir ölçülerindeki vapuru ziyaret etti.Yerden yüksekliği yaklaşık 6 metreyi bulan vapura çıkan öğrencilerden Umut Enver Tok (11), müzede dolaştığı sırada güverteden beton zemine düştü.Yaralanan Tok, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tok'un sağ kalçasında kırık olduğu belirlendi.Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastane Öğrenciler 

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