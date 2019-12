Müze gibi terzi dükkanı

--DÜKKANDA BULUNAN ANTİKA EŞYALARDAN GÖRÜNTÜ

--DÜKKANDAN DETAYLAR

--TERZİ HAKKI DEMİR RÖP



( BURSA - ÖZEL)- Terziye gidenler müzeye gittiğini sanıyor BURSA



- Bursa'da hizmet veren terzi dükkanına giren müşteriler müzeye gitmiş gibi oluyor. Makedonya'da öğrendiği terziliği 50 yıldır Bursa'da devam ettiren Hakkı Demir, son 15 yıldır antika eşyalar toplamaya başladı.

Her hafta pazar günü kurulan antika pazarına aksatmadan 15 yıldır gidip alışveriş yapan usta dükkanını adeta müzeye çevirdi. Her biri bir birinden farklı yüzlerce yıllık tarihi eşyalardan Demir'in dükkanında 5 bin antika eşya mevcut. Terzi dükkanına pantolon, gömlek, ceket ve elbise diktirmek için gelen vatandaşlar kendilerini müzeye gelmiş gibi gibi hissediyor. Dükkana gelen müşteriler gözlerini antikaları incelemekten alamıyor. Terzi dükkanının müze gibi olduğunu duyan bazı vatandaşlar ise sadece antikaları incelemek için ziyaret ediyor. Terziliği 11 yaşındayken Makedonya'da öğrendiğini ifade eden Hakkı Demir, "50 yıldır terzilik yapıyorum. 1969 yılında Türkiye'ye geldik. Bursa'da 50 yıldır terzilik yapıyorum. Antika eşyalara ayrı bir merakım vardı 15 yıl önce toplamaya başladım. Bursa'da her pazar günü kurulan hurda pazarına giderek burada bende olmayan antika eşyaları toplayıp dükkanımda teşhir ediyorum. Gelen müşteriler çok şaşırıyor. Burada uzun vakit geçiriyorlar. Sadece burada sergilediğim antikaları görmek için gelen insanlarda var resim çekinip paylaşıyorlar. Dükkanımda 5 bin tane antika eşya var. Ölene kadar toplamaya devam edeceğim" dedi.





