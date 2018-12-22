Muz yüklü dediler, 16 milyon değerinde kokain çıktı Haberi

-konteynerlerden ve muzlardan görüntü

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( İSTANBUL )- Ambarlı Limanı'nda muz yüklü konteynerden 32 kilo kokain çıktı- Ele geçirilen kokainin piyasa değeri 16 milyon 250 bin lira İSTANBUL



- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ekvador’dan Ambarlı Limanı'na gelen muz yüklü konteyner içerisinde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 16 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Ekvador’dan gemiyle Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü oldukları öğrenilen altı konteyner riskli olarak değerlendirilerek X-Ray’e sevk edildi. Konteynerlerden birisinin arka tarafında yer alan frigo sisteminin fan motorlarının olduğu bölümde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine detaylı olarak arama yapıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince muz yükü boşaltılarak yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin de X-Ray’de şüpheli yoğunluk tespit edilen bölüme tepki vermesi üzerine şüpheli bölümler söküldü. Yapılan arama neticesinde bu bölümlere gizlenmiş halde koli bandı ile sarılmış çok sayıda paket tespit edildi. Paketlerden bazıları açılarak yapılan analizde, paketlerin içerisinde bulunan toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 30 paket içerisinde bulunan 32 kilo 605 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 16 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.

