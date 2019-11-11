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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muvazzaf askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Muvazzaf askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

( VAN ) VAN

Uzman Erbaş Askeri Öğrenci Muvazzaf Asker Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Van merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına TSK ve jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, 1 istifa subay, 1 emekli astsubay, 5 askeri öğrencilikten atılan, 2 başka kurumda çalışan ve KHK ile ihraç edilen 2 öğretmen olmak üzere toplam 22 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 11 Kasım 2019 günü Van merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.
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