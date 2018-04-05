Muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu: 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi

-Zanlıların adli tıptan çıkartılması



( ADANA -HD)- Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf asker 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi ADANA



- Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf asker 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 28 Mart günü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto askerlere yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 21 ilde çoğu muvazzaf olan 40 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar 9 gün sorgulandıktan sonra 24'ü bugün adliyeye sevk edildi. 16 zanlının sorgusu ise devam ediyor.

