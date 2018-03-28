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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Zanlılardan dördünün adli tıptan çıkarılması

( ADANA - HD)- Adana merkezli 21 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 40 teğmen ve astsubay gözaltına alındı ADANA

Polis Adli Tıp Muvazzaf Asker Akalan Şafak Vakti 


- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde yer aldıkları belirlenen 40 muvazzaf teğmen ve astsubayın yakalanması için 21 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin muvazzaf asker ayağına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan bu çalışma sonucunda 21 ilde görev yapan 40 teğmen ve astsubayın FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. Bu tespitlerin ardından polis bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 21 ilde eş zamanlı olarak 50 adrese operasyon yapan polis şu ana kadar 40 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların emniyete getirilerek sorguya alındığı, operasyonun sürdüğü bildirildi.
(FKE-
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