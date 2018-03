'Mutlu Kkafe'de mutlu bir gün

-genel detaylar



- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle şehirde bulunan down sendromlu çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Kısa bir süre önce Masal Park içinde açtığı ‘Mutlu Kafe’ de gerçekleşen etkinlikte down sendromlu çocuklar müzik eşliğinde halay çekip oyun oynadılar. Daha sonra yemek yiyen çocuklar, Botanik Park içinde çiçek dikimi gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, down sendromlu insanların mesleklerine yönelik herhangi bir şey yapabilmelerini veya meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yaparak, eğitim alan down sendromlu çocuklar insanlar gibi hayatlarını idame ettirebileceklerini gösterdiğini kaydetti.

Down sendromlu insanların diğer insanlardan pek çok farkının olmadığını ve küçük yaşlardan itibaren eğitim aldığı takdirde ileride bir meslek sahibi olabileceğini aktaran Tolay, “Bizim burada temel amacımız Mutlu Kafe’yi açarak onlara bir istihdam oluşturmak ve meslek sahibi yapabilmekti. Bugün bizim bu kafede 7 tane down sondromlu kardeşlerimiz servis elamanı olarak çalışıyor. Onların da hayat ile barışık ve hayatlarını kanıtlamak için diğer insanlara örnek olması münasebetiyle açtığımız bir mekan burası. Burada çalışan kardeşlerimiz diğer işyerlerinde de kendilerini gösterebilmeleri için bu kafeyi açtık” değerlendirmesini yaptı. Tolay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öngörüsü ile bu tür mekanların Gaziantep’e kazandırıldığını ifade ederek, tüm vatandaşları bu tür sosyal sorumluluk içeren mekanlara sahip çıkmaları için çağrıda bulundu. (LO-SD-Y)