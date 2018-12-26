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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Mutki’de öğrencilere ‘Ahşap Yakma Sanatı’ öğretiliyor

- Mutki’de öğrencilere ‘Ahşap Yakma Sanatı’ öğretiliyor

Yapılan çalışmalardan görüntüler

Öğretmen Okul Müdürü Öğrenciler 

-Öğrencilerin çalışmalarından genel ve detay görüntüler
-Yapılan tablolardan görüntüler
-Milli eğitim müdürü Ecvet Leventoğlundan röp

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Mutki ilçesindeki öğrenciler, eğitmen Onay Birlik eşliğinde tarihi eskiye dayanan ‘Ahşap Yakma Sanatını’ öğreniyorlar. Ahşabı yakarak yazı yazılan veya resim çizilen bu sanatı öğrenen öğrenciler oldukça güzel eserler ortaya çıkarıyor. Allah yazısından Mustafa Kemal Atatürk’ün resmine kadar birçok çalışma yapan öğrenciler, aynı zamanda meslek öğrenip el becerilerini geliştiriyorlar. Görsellik açısından da oldukça dikkat çeken bu sanat sınıfını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, öğrencileri tebrik etti. Sınıfta ahşap yakma sanatının yanı sıra ilçedeki ana sınıflarına hediye edilmek üzere oyuncak çalışmalarının da olduğunu belirten Leventoğlu, şunları söyledi: “Nisan ve mayıs aylarında öğrencilerimiz tarafından yapılan bu çalışmaların yılsonu sergileri olacaktır. Bu sergilerden sonra öğrencilerimiz arzu ettikleri takdirde satabilecekleri gibi yaptıkları oyuncakları da okulöncesi sınıflarımıza hediye etmeyi planlamaktadırlar. Bu çalışmalarından dolayı başta okul müdürümüz, kurs eğitmenimiz Onay Birlik ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu tip çalışmaları planlarken öğrencilerimizi de sanatsal alanlara yönlendirmek istedik. Çocuklarımızın yetenek ve becerilerini ön plana çıkarmak suretiyle öğretmenimizin önderliğinde kanalize edilmiştir. Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerimiz sanatsal faaliyetlerde boş vakitlerini değerlendirdikleri gibi aynı zamanda becerilerini görme şansları olmuştur” dedi.
(VO-MSA-Y)
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