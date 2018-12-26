Mutki’de geleceğin teknolojisine yön verecek nesiller yetişecek

-Eğitim alan öğretmenlerden görüntüler

-Kodlama yapılan robotlardan görüntüler

-Bilgisayardan robotlara kodlama yüklenmesinden görüntüler

-Kodlama yapılan robotların denenmesinden görüntüler

-Eğitmen nuri arpalıdan röp

-Milli eğitim müdürü ecvet leventoğlundan röp



( BİTLİS ) BİTLİS - Bitlis’in Mutki Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli ‘Robotik Kodlama’ projesiyle geleceğin teknolojisine yön verecek nesiller yetişecek. Mutki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitmen Nuri Arpalı eşliğinde robotik kodlama eğitimi alan yaklaşık 30 öğretmen, daha sonra okullarında oluşturulacak robotik kodlama sınıflarıyla bilgilerini öğrencilerine aktaracaklar. Sınıf ortamında gerçekleşen eğitimi ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, bu eğitimin 2023 hedefleri açısında oldukça önemli bir eğitim olduğunu söyledi.



Leventoğlu, amaçlarının 2023 eğitim vizyonuna uygun bir şekilde nesiller yetiştirmek olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimizin bilgi ve birikimi okullarımızdaki öğrencilerin akademik gelişmelerine katkı sağlayacak ve 2023 hedeflerine ulaşma noktasında yapmış olduğumuz bazı proje çalışmalarımız var. Bunlardan birisi de aktif olarak şu anda ortamında yapılan robotik kodlama çalışmasıdır. Projemizin ana temelini oluşturan sistem eğitimi ile ilgili 30 öğretmenimizin yetişmesine ortam hazırlamıştık. Buna bağlı olarak bunun bir üst kademesi olan DAKA destekli robotik kodlama eğitimiz hafta sonuna kadar devam etmiş olacak. Öğretmenlerimiz burada aldıkları güzel eğitimlerinden sonra okullarında bunlarla ilgili robotik kodlama sınıflarını oluşturmak ve öğrencilerimizi bu noktada da geleceğe hazırlamak, 2023 eğitim vizyonuna uygun bir şekilde nesiller yetişmesine hizmet etmektir” dedi.

Robotik kodlama eğitmeni Nuri Arpalı ise, 21. yüzyıl kazanımlarından olan sistem eğitimi ve robotik kodlama eğitimi verdikleri ifade etti.

Toplamda bir hafta sürecek olan eğitimde öğretmenlerin argoritmik düşünce ve bunların öğrencilere aktarılması yönünde eğitimler alacaklarını belirten Arpalı, “Bugün ikinci günündeyiz. Cuma gününe kadar eğitimimiz devam edecek. Eğitim alan öğretmenlerimiz argoritmik düşünce ve bunların çocuklara aktarılması konusunda bilgi sahibi olacaklar. Daha sonra okullarda kurulacak robotik atölyelerde ve diğer eğitim kurumlarında bu alanla ilgili eğitim verecekler. Bu konuda uygulamalı eğitimler yapıyoruz ve her gün farklı bir robot kitini kullanıyoruz. Bu vesile ile robot kitlerini de tanımış oluyorlar. Elbette bu konuda da etkinlik kazanmaları çok önemlidir. Çocukların bu eğitimleri alması çok çok önemli bir hale geldi, çünkü katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Bunun içinde her türlü alt yapıyı oluşturmamız gibi çocuklarımızın da bu eğitimi mutlaka alması gerekiyor” diye konuştu.



