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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Mutfakta çıkan yangın evi küle çeviriyordu: 1 yaralı

- Mutfakta çıkan yangın evi küle çeviriyordu: 1 yaralı

-Ekiplerden görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

--İtfaiye ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi
--Sağlık ekiplerinin müdahalesi
--Olay yerinden görüntü
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangına müdahale etmek isteyen vatandaş yaralandı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kaleüstü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur Ö. isimli bir vatandaşa ait 3 katlı binanın giriş katında bulunan bir evin mutfağında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin salonuna sıçradı. Yangını fark eden Uğur Ö. kendi imkanları ile alevlere müdahale etmek istedi. Alevleri kontrol altına almaya çalışan Uğur Ö. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatalı park edilmiş araçlar nedeni ile sokağa girmekte zorluk çekti. Farklı bir sokaktan olay yerine ulaşmayı başaran ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur Ö. daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uğur Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (MK
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