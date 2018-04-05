Mutfak tüpü patladı: 2 yaralı - KONYA Video

- Restoranda mutfak tüpünün patlaması - İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Ali Özata'nın konuşması Konya 'da mutfak tüpü patladı: 2 yaralıKONYA (AA) - Konya 'da bir restoranın depo bölümündeki mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Abdüzaziz Mahallesi Şirin Hanım Sokak'taki bir restoranın depo bölümünde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen sebeple patladı.Olayda iş yeri çalışanı Ümit Çelik ile o sırada sokakta bulunan Ali Özata yaralandı.Patlama nedeniyle deponun bulunduğu binada ve sokaktaki bir araçta hasar oluştu.Vücudunda yanıklar oluşan Çelik, ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Olayda hafif şekilde yaralanan Özata, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sokakta çay içiyorduk. Aniden patlama sesi duyuldu. Yanında bulunduğumuz bina içine kaçtık." diye konuştu. Özata, ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Cevher olay yerinde inceleme yapan polislerden bilgi aldı.