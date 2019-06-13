-Tüpler

-Sokağa çıkan mahalleli

-Cami cemaati

-Hasan Öz röportaj

-Röpler

-Olay yeri İnceleme

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( KIRIKKALE )- Gürültüye uyanan mahalleli sokağa çıktı KIRIKKALE



- Kırıkkale’de 3 katlı binanın alt katında bulunan çiğ köfteci dükkanında mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri sokağa çıktı. Sabah namazı için camiye giden cemaat ise korku dolu anlar yaşadı. Olay, saat 04.20 sularında Kırıkkale Yenimahalle Mahallesindeki Plevne Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın alt katında bulunan çiğ köfteci dükkanındaki mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı. Olay yerine Polis, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İş yerinde ufak çaplı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamanın etkisiyle iş yerinde büyük bir hasar oluşurken çevredeki dükkanların ve evlerin camları da kırıldı. Gürültüye uyanan mahalleli sokağa çıktı. Barbaros Camisindeki cemaat ise korku dolu anlar yaşadı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından patlamanın olduğu iş yerinde inceleme başlatıldı. Patlama da maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Çiğ köfteci dükkanının 2 gün önce faaliyete geçtiği öğrenildi. Barbaros Camii İmam-Hatibi Hasan Öz, “Camideydik Kur’an-ı Kerim okuyorduk. Tam mahale başlayacaktık. Tam bitirdim o anda büyük bir gürültü oldu. Zannettik trafo patladı. Camdan baktık trafoda herhangi bir sıkıntı yok, elektrikler de yandığı için. Dışarı çıktık dükkânın patladığını fark ettik. Sonra 112’yi aradık geldiler” dedi.



