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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mutfak tüplerine tuzaklanan EYP böyle imha edildi

Mutfak tüplerine tuzaklanan EYP böyle imha edildi

El Yapımı Patlayıcının imha edilmesi

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Mutfak Tüpü Bild Terör Örgütü Trol 


- Bingöl'de, mutfak tüplerine tuzaklanmış EYP kontrollü bir şekilde imha edildi. Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde yapılan arazi arama tarama faaliyet kapsamında, bölücü terör örgütü PKK tarafından mutfak tüpü içinde hazırlanmış olan 60 kilogramlık uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcının kontrollü bir şekilde imha edildiğini bildirdi. Valilik, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlıkla süreceğini belirtti.

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