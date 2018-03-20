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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mut'ta öğrencilerden Mehmetçik'e 'sessiz' destek - MERSİN

Mut'ta öğrencilerden Mehmetçik'e 'sessiz' destek - MERSİN

Mut'ta öğrencilerden Mehmetçik'e "sessiz" destek - MERSİN - İşaret dili ile Gündoğdu Marşı'nın söylenmesi - Okul bahçesine 850 mumla "Mehmetçiğin yanındayız" yazısını yazılmasıMERSİN (AA) - Mut ilçesinde öğrenciler, Mehmetçik'e destek amacıyla Gündoğdu Marşı'nı işaret diliyle söyledikleri klip çekti.İlçedeki bir kolejde eğitim gören anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde Mehmetçik'e destek vermek amacıyla işaret diliyle Gündoğdu Marşı'nı söyleyip klip çekti. Öğrenciler ayrıca okul bahçesine 850 mumla "Mehmetçiğin yanındayız" yazısı yazdı.Okul Müdürü Hayriye Ergin, yaptığı açıklamada, Mehmetçik için işaret diliyle güzel bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Her zaman asker ve polislere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getiren Ergin, "Biz burada rahat uyuyorsak Mehmetçik sayesinde." dedi.

İşaret Dili Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

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