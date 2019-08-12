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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mut’ta kontrolden çıkan traktör devrildi: 10 yaralı

Mut’ta kontrolden çıkan traktör devrildi: 10 yaralı

Mut Devlet Hastanesi acilden görüntü

Trafik Kazası Cep Telefonu Direksiyon Hayvan Trol 

-Yaralılar 112 ambulanslardan acile indirilirken detaylı görüntü
-Özel araçlarla getirilen yaralılar
-Yaralılar 112 ambulanslardan acile indirilirken
-Kaza yerinden cep telefonuyla çekilen görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Mut ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Çivi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçükbaş hayvan sağımından dönen Sultan Köse yönetimindeki 33 N 6163 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilerek 50 metre aşağıdaki uçuruma yuvarlandı. Traktörün devrilmesiyle 10 kişi çevreye savruldu. Kazada sürücü Sultan Köse, Traktörün kasasında bulunan Beriga Arı, Medine Tekin, Sebahat Doğan, Emel Doğan, Asime Doğan, Arda Köse, Seval Çalık, Ümran Doğan, ve Nazife Köse yaralandı. Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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