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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mut'ta kavun hasadı - MERSİN

Mut'ta kavun hasadı - MERSİN

- Kavun tarlası - Kavun toplanması - Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile röportaj - Üretici Hasan Dönmez ile röportajMut'ta kavun hasadıMERSİN (AA) - Mut ilçesinde kavun hasadına başlandı.Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, ilçede alternatif ürün olarak değerlendirilen kavunun yetiştirildiği tarlaları ziyaret etti.Bayır, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede yeni üretim alanlarının kurulması ve çiftçinin alternatif ürünlere yönelmesinin önemine değindi.Üretici Hasan Dönmez de kayısı ve zeytine alternatif olarak uzun yıllardır kavun üretimi yaptığını söyledi.

Asad 

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