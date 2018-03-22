Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Musul Üniversitesi öğrencileri tüm zorluklara rağmen eğitimlerine devam ediyor - MUSUL

Musul Üniversitesi öğrencileri tüm zorluklara rağmen eğitimlerine devam ediyor - MUSUL

- Musul Üniversitesi - Üniversitede çatışmalardan dolayı yıkılan binalar - Musul Üniversitesi kampüsü - Anatomi dersinden detaylar - Tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Selim Ahmed ile röportaj - Türk Dili Edebiyatı öğrencisi Ahmed Kadıoğlu ile röportaj - Tarih bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Sadi ile röportaj - Kampüsteki öğrencilerIrak'ta terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul 'daki üniversite öğrencileri, çatışmalardan dolayı büyük hasar gören kampüste eğitimlerine devam ediyor.Kentin doğu yakasında 1967 yılında kurulan, ülkenin en büyük 2'nci kampüsüne sahip Musul Üniversitesi'nde, 16 Ekim 2016'da başlayan ve yaklaşık 1 yıl süren DEAŞ karşıtı operasyon sonucu büyük yıkım oluştu.Örgütün, 10 Haziran 2014'te Musul 'u ele geçirmeden önce toplamda 24 fakültenin yer aldığı üniversitede 30 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyordu. Ancak DEAŞ'ın 3 yıl boyunca üniversiteyi elinde tutması, öğretim görevlilerinin ölümle tehdit edilmesi gibi gerekçelerle eğitim durma noktasına geldi. Çok sayıda öğrenci ve öğretim görevlisi kentten kaçmak zorunda kaldı. - Fakülteler kapalı durumdaHalihazırda sadece geçici olarak eğitimin verildiği üniversitenin birçok fakültesi kapalı durumda.Bunun sebebi ise DEAŞ'ın, kampüsü askeri üs olarak kullanması ve Iraklı güvenlik güçleriyle girilen şiddetli çatışmalar neticesinde taş üstünde taş kalmaması. Öğrenciler ise bunca zorluk ve dersliklerinin uygun olmamasına rağmen eğitimlerinden kopmuyor.Çatışmalardan az hasarla kurtulan fakültelerin başında edebiyat ve tıp fakültesi geliyor. Temel gereksinimlerden yoksun dersliklerde eğitim alan öğrenciler, Irak merkezi hükümetinin kendilerine göndereceği yardımları bekliyor.AA muhabirine konuşan tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Selim Ahmed, "Ders için gerekli birçok malzemeyi ve dokümanı bulmakta güçlük çekiyoruz. Okuldaki eksiklikler had safhada." dedi.
Musul 'un DEAŞ'ın eline geçmesinin ardından ailesiyle birlikte Türkiye'ye gidip, yaklaşık 2 yıl ikamet eden Ahmed Kadıoğlu da kentin 11 Temmuz 2017'de tamamen kurtarılmasından sonra ülkesine döndüğünü söyledi.

Türkiye'de kendilerine çok iyi bakıldığını ve akıcı bir Türkçe öğrenme fırsatını yakaladığını dile getiren Kadıoğlu, Musul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nda yarıda bıraktığı eğitimine devam ettiğini belirtti.
Savaşın en belirgin izlerinin görüldüğü kampüs bahçesinde arkadaşlarıyla bekleyen tarih bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Sadi ise tüm eksikliklere rağmen güzel bir başlangıç yaptıklarına inandıklarını aktardı.Sadi, çektiği zorluklar ve içerisinde bulunduğu durum hakkında şunları kaydetti:" Musul 'un DEAŞ'tan geri alınması, herkes için yeni bir başlangıç oldu. Mezun olduktan sonra bir iş bulup rızkımı kazanmaya çalışacağım." dedi.

Tıp Fakültesi Güvenlik Güçleri Öğretim Görevlisi Terör Örgütü Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı