Musul Üniversitesi öğrencileri tüm zorluklara rağmen eğitimlerine devam ediyor - MUSUL
- Musul Üniversitesi - Üniversitede çatışmalardan dolayı yıkılan binalar - Musul Üniversitesi kampüsü - Anatomi dersinden detaylar - Tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Selim Ahmed ile röportaj - Türk Dili Edebiyatı öğrencisi Ahmed Kadıoğlu ile röportaj - Tarih bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Sadi ile röportaj - Kampüsteki öğrencilerIrak'ta terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul 'daki üniversite öğrencileri, çatışmalardan dolayı büyük hasar gören kampüste eğitimlerine devam ediyor.Kentin doğu yakasında 1967 yılında kurulan, ülkenin en büyük 2'nci kampüsüne sahip Musul Üniversitesi'nde, 16 Ekim 2016'da başlayan ve yaklaşık 1 yıl süren DEAŞ karşıtı operasyon sonucu büyük yıkım oluştu.Örgütün, 10 Haziran 2014'te Musul 'u ele geçirmeden önce toplamda 24 fakültenin yer aldığı üniversitede 30 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyordu. Ancak DEAŞ'ın 3 yıl boyunca üniversiteyi elinde tutması, öğretim görevlilerinin ölümle tehdit edilmesi gibi gerekçelerle eğitim durma noktasına geldi. Çok sayıda öğrenci ve öğretim görevlisi kentten kaçmak zorunda kaldı. - Fakülteler kapalı durumdaHalihazırda sadece geçici olarak eğitimin verildiği üniversitenin birçok fakültesi kapalı durumda.Bunun sebebi ise DEAŞ'ın, kampüsü askeri üs olarak kullanması ve Iraklı güvenlik güçleriyle girilen şiddetli çatışmalar neticesinde taş üstünde taş kalmaması. Öğrenciler ise bunca zorluk ve dersliklerinin uygun olmamasına rağmen eğitimlerinden kopmuyor.Çatışmalardan az hasarla kurtulan fakültelerin başında edebiyat ve tıp fakültesi geliyor. Temel gereksinimlerden yoksun dersliklerde eğitim alan öğrenciler, Irak merkezi hükümetinin kendilerine göndereceği yardımları bekliyor.AA muhabirine konuşan tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Selim Ahmed, "Ders için gerekli birçok malzemeyi ve dokümanı bulmakta güçlük çekiyoruz. Okuldaki eksiklikler had safhada." dedi. Musul 'un DEAŞ'ın eline geçmesinin ardından ailesiyle birlikte Türkiye'ye gidip, yaklaşık 2 yıl ikamet eden Ahmed Kadıoğlu da kentin 11 Temmuz 2017'de tamamen kurtarılmasından sonra ülkesine döndüğünü söyledi.
Türkiye'de kendilerine çok iyi bakıldığını ve akıcı bir Türkçe öğrenme fırsatını yakaladığını dile getiren Kadıoğlu, Musul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nda yarıda bıraktığı eğitimine devam ettiğini belirtti. Savaşın en belirgin izlerinin görüldüğü kampüs bahçesinde arkadaşlarıyla bekleyen tarih bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Sadi ise tüm eksikliklere rağmen güzel bir başlangıç yaptıklarına inandıklarını aktardı.Sadi, çektiği zorluklar ve içerisinde bulunduğu durum hakkında şunları kaydetti:" Musul 'un DEAŞ'tan geri alınması, herkes için yeni bir başlangıç oldu. Mezun olduktan sonra bir iş bulup rızkımı kazanmaya çalışacağım." dedi.