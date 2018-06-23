Musul, imar edilmeyi bekliyor - MUSUL İzle

- Musul'dan enkaz görüntüleri - Yıkılmış bina ve köprüler - Dicle Nehrinden detaylarMUSUL (AA) - Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'da terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmalarda enkaza dönen binalar olduğu gibi duruyor. Savaşın izlerini, yıkılan binalar, evler, kamu konutları ve köprülerde görmek mümkün.Musul, 2017 yılının temmuz ayında terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarılmıştı. Ancak aylarca süren çatışmalar nedeniyle bazı mahalle ve caddeleri adeta harabeye dönen Musul'da savaş sırasında yıkılan köprüler de henüz yapılmadı. Doğu Musul'dan Batı Musul'a geçişler geçici olarak yapılan askeri köprülerden yapılıyor.Musul'un şimdilik en güzel manzarasını Dicle Nehri oluşturuyor.