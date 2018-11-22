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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Müşterisinin saçını yaktığı iddiasıyla yargılanan kuaföre para cezası - KAHRAMANMARAŞ

Müşterisinin saçını yaktığı iddiasıyla yargılanan kuaföre para cezası - KAHRAMANMARAŞ

- S.B'nin avukatı Emine Nalçacı'dan detaylar - S.B'nin avukatı Emine Nalçacı'nın açıklaması - Kahramanmaraş 'ta müşterisinin saçını boyarken yaktığı iddiasıyla hakkında dava açılan kuaföre "taksirle yaralama" suçundan para cezası verildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta müşterisinin saçını boyarken yaktığı iddiasıyla hakkında dava açılan kuaföre "taksirle yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, S.B, saçını boyatmak için gittiği kuaför salonunda yapılan işlemin ardından saçlarının yandığı gerekçesiyle rapor alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Hakkında açılan davada, 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan kadın kuaföre, "taksirle yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verildi.
S.B'nin avukatı Emine Nalçacı, yaptığı açıklamada, müvekkilinin saçlarını boyattığı sırada derisinde birinci derece yanık meydana geldiğini, bu nedenle açılan davada kuaföre "taksirle yarama" suçundan para cezası verildiğini söyledi.

Müvekkilinin boyama işlemi sırasında saçlarında yanma hissettiğini defalarca kuaföre iletmesine rağmen, bunun normal ve geçici bir durum olduğunun belirtilerek, işleme devam edildiğinin saptandığını aktaran Nalçacı, şunları kaydetti:"En sonunda müvekkilim duyduğu acıyla kuaför salonunu terk etmek zorunda kalmış. Yaşadığı acıdan dolayı soluğu sağlık kuruluşunda almış ve buradan darp raporu almış. Olayla ilgili şikayetçi olduğunu kolluk güçlerine bildirmiş. Cumhuriyet savcılığı incelemesinin ardından kamu davası açılması için iddianame hazırlandı. Görülen davada mahkeme kuaförün 'taksirli yaralama' suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi. Kuaförün mesleği gereği bu sonucu öngörmesi gerektiği düşünülerek, mahkeme tarafından dikkatsiz ve tedbirsiz davranması dolayısıyla yaralamaya sebebiyet vermekten 3 bin lira para cezası verildi.
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