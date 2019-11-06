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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber yaralandı - ADANA

Müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber yaralandı - ADANA

- Ambulansın gelişi - Elektriğe kapılan kişi - Yaralının hastahaneye getirilmesiMüşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber hastaneye kaldırıldı.Merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde, erkek kuaförü Serkan Türkmenoğlu, iş yerinde müşterisini tıraş ederken, şofbenden elektrik akımına kapıldı.Yaralanan Türkmenoğlu, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hastane Elektrik Akımı 

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