Müşterisine ait aracı hırsızlıkta kullanmış - ADANA
- Yakalanan zanlı Mehmet Ö'nün görüntüsü - Güvenlik kamerası görüntüsünde zanlıların araçla olay yerine gelişinin yer alması - Araçtan üç zanlının inip uzaklaşması - Zanlılardan birinin üzeri bezle örtülü televizyonu araca taşıması - Zanlıların araca binip ayrılmasıADANA (AA) - Adana 'da bir evden televizyon ve tıraş makinesi çaldığı iddia edilen 3 zanlıdan ikisi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki bir evin pencere korkuluğunun sökülerek içerideki televizyon ve tıraş makinesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden, üç kişinin otomobille olay yerine gelip, daha sonra beze sarılı haldeki televizyonu araca yükleyerek ayrıldığını belirledi.Olay yerinin yakınındaki güvenlik kameralarından aracın plakasını belirleyemeyen ekipler, otomobilin ön kısmındaki "zem zem" yazısından yola çıkılarak gittiği güzergahtaki iş yerlerine ait kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.Plakası bu şekilde belirlenen aracın sahibine ulaşan polis, otomobilin arızası için tamirci Fırat Y'ye (25) bırakıldığını tespit etti.Ekip, yaptığı araştırmayla diğer şüphelilerin Mehmet Ö. (20) ile M.A.D. (17) olduğunu belirledi.Mehmet Ö. ve M.A.D. evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.Evden çalınan televizyon firari şüpheli Fırat Y'nin kayınvalidesinin evinde ele geçirildi.