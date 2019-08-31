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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Müşterisi ile tartışan taksiciye meslektaşlarından dayak

Müşterisi ile tartışan taksiciye meslektaşlarından dayak

Taksiciler tartışma

Kamera Arbede Kısa Mesafe Cep Telefonu Saldırı 

-Taksilerin diğer taksi sürücüsünü darp etmesi

( İSTANBUL ) - (Özel)- Müşterisi ile tartıştı, diğer taksi sürücüleri darp etti İSTANBUL

- Bahçelievler'de müşterisi ile 'indi bindi ücreti' yüzünden tartıştığı iddia edilen taksiciyi, olan gören diğer meslektaşları darp etti. Yaşanan arbede anı saniye saniye kaydedildi. Olay, Yenibosna’da sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş taksiye binerek kısa mesafe yol gitti. Taksiden inen vatandaş 8 lira tutan ücrete karşılık 10 lira vererek para üstü istedi. Taksici ise 'indi bindi ücreti'nin 10 lira olduğunu söyledi.

Kısa süre sonra taksici ile müşteri arasında tartışma çıktı. Ticari taksi sürücüsü aracını diğer taksicilerin yanında durdurdu ve müşterinin inmesini istedi. Tartışma müşteri inince de devam edince olaya diğer taksi sürücüleri de dahil oldu. Diğer taksi sürücüleri müşterisi ile tartışan taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Tartışmanın devamında meslektaşlarının saldırısına uğrayan taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada diğer taksiciler, meslektaşlarına müşteri ile tartıştığı için tepki gösterip darp etti. Yaşanan arbede anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (EG-
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