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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Müşterinin unuttuğu cüzdanın çalınma anı kamerada - ADANA İzle

Müşterinin unuttuğu cüzdanın çalınma anı kamerada - ADANA İzle

- Kasada bekleyen müşteri - Müşterinin kasadan ayrılması - Zanlının unutulan cüzdanı kasadan alıp uzaklaşması - Yakalanan zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılmasıMüşterinin unuttuğu cüzdanın çalınma anı kamerada - Adana 'da bir alışveriş merkezinde müşterinin kasada ödeme yaptıktan sonra unuttuğu içinde 700 lira bulunan cüzdanının çalınma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi - Görüntüden eşkali belirlenerek yakalanan ve başka bir hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edilen zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da bir alışveriş merkezinde müşterinin kasada unuttuğu cüzdanını çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli yakalanıp, tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinden üç pantolon satın alan Yusuf O, ödeme yaptığı kasada içinde 700 lira, kimlik ve banka kartı bulunan cüzdanını unuttu.Durumu fark edip döndüğüne cüzdanın yerinde olmadığı gören Yusuf O. durumu polise bildirdi.Alışveriş merkezine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yusuf O'nun kasadan ayrılmasının ardından unuttuğu cüzdanın bir kişi tarafından alındığını belirledi.Ekipler yaptığı çalışmayla görüntüden eşkalini belirlediği şüpheli Ahmet G'yi (53) merkez Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde yakaladı.Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin yapılan incelemede kentteki bir hastaneden de refakatçi bir kadına ait cep telefonunu çaldığı da tespit edildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alışveriş Güvenlik Kamerası Emniyet Müdürlüğü Cep Telefonu Alışveriş Merkezi 

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