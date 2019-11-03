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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Müşterileriyle tersten konuşan berber şaşırtıyor

Müşterileriyle tersten konuşan berber şaşırtıyor

Berber Aydın Yaman'ın müşterisi ile tersten konuşması

Kitap Okuma Helal 

-Saç kesmesi
-Makas
-Berberin tersten kitap okuması
-Müşterinin berber ile konuşması

( MARDİN )- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde berberlik yapan Aydın Yaman, müşterilerle tersten konuşuyor- İlk başlarda şaşkınlık yaşayan Yaman'ın müşterileri, daha sonra bu duruma alışıyor- Bu özelliğinin farkına ilkokul yıllarında varan Yaman, kitapları da tersten okuyor MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde berberlik yapan Aydın Yaman dükkanına gelen müşterileri ile tersten konuşuyor. Karşılaştıkları bu durumu ilk başta garipseyen müşteriler, Aydın'ın özelliğine bir süre sonra alışıyor. Kızıltepe ilçesinde bulunan Koçhisar Mahallesinde yaşayan 38 yaşındaki Aydın Yaman, her şeyi tersten okuyup müşterileri ile tersten konuşuyor. 22 yıldır berberlik yapan Yaman’ın bu yeteneğini gören müşterileri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Türkçe’yi tersten konuşarak müşterilerini ağırlayan Yaman’ın bu halini gören vatandaşlar başta garipsese de zamanla alışmış. Yeteneğini ilkokul yıllarında keşfetmiş Yeteneğini ilkokul yıllarında keşfettiğini belirten berber Yaman, "Tersten okuma işine ilkokul 1’inci sınıfta başladım. Ne yazıyorsam tersten okuyordum. Her şeyi tersten okuyordum. Müşterim inanmadı ve kitap getirdi. Bana ‘coğrafyayı tersten oku’ dedi.
Hemen ayfarğoc dedim. ‘Türkiye’ dedi, eyikrüt dedim. Öyle kitaba bakarak söylediğime inandı" dedi.
"Önce şaşırıyorlar sonra mutlu oluyorlar" Dükkanına gelen müşterilerin mutlu olduğunu anlatan Yaman, “Müşterilerim geldiği zaman tersten ne yapıyorsun dediğimde önce şaşırıyorlar ondan sonra çok mutlu oluyorlar. ‘Nasıl böyle bir şey becerdin’ dediler. Ben ilkokuldan başladığımı, heves olduğunu ve merak olduğunu söylüyorum. Ne okuduysam tersten okudum onlar da mutlular. Önce şaşırıyorlar sonra mutlu oluyorlar" diye konuştu.
9 yıldır berber Yaman’ın yanında tıraş olan Uğur Fırat Giden ise, "Aydın ağabey, bazen espri olsun, ciddiyet olsun hep tersten konuşuyor bizimle. Yani adam tersten konuşmayı başarıyor. Hızlı da okuyabiliyor. Gerçekten biz ona şaşırıyoruz. Yani bazen espri yapınca bile bizimle tersten konuşuyor, küfür bile etse kendisini anlayamıyoruz. Tersten konuşabiliyor helal olsun" şeklinde konuştu.
(SGN-YRT-
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