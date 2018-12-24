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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Müşterilerimiz onların elinden çay içmek istiyor' - TOKAT Haberi

'Müşterilerimiz onların elinden çay içmek istiyor' - TOKAT Haberi

"Müşterilerimiz onların elinden çay içmek istiyor" - TOKAT

: - Genel görüntü - Otizmli çocukların sipariş almaları ve siparişleri dağıtmaları - Detaylar - Tansu amaç ile röportaj - Ercan Tezar ile röportaj - TSO Başkanı ali Çelik ile röportaj - TSO Meclis Başkanı Dusrun Sansa ile röportaj - Müşteri ile röportaj "Müşterilerimiz onların elinden çay içmek istiyor" - Tokat 'ta uygulanan farkındalık amaçlı projeyle otizmli 3 çocuk haftanın iki günü bir kafede garsonluk yapıyor - Projeyi hayata geçiren kafenin sahibi Tansu Amaç: - "Müşterilerimiz onların elinden çay içmek istiyor. Bu farklı duyguyu herkesin yaşamasını istiyorum. Diğer işletmelerin de desteklerini bekliyorum" - Özel eğitim öğretmeni Ercan Tezer: - "Çocuklarımızda çok büyük değişimler oldu. İletişim ve etkileşim yetenekleri güçlendi"TOKAT (AA) - Tokat 'ta hayata geçirilen farkındalık amaçlı uygulamayla otizmli 3 çocuk haftanın iki günü bir kafede garsonluk yapıyor. Tokat Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) desteklediği projeyle otizmli çocuklar Sıla Coşkun (16), Çağatay Ceritoğlu (14) ve Alperen Elibol (15) haftanın iki günü iki saat boyunca kentte bulunan bir kafede çalışmaya başladı.
Üç çocuk masaları dolaşarak müşterilerden aldıkları siparişi servis ediyor. Yaklaşık 1 ay önce başlatılan uygulama müşterilerinden de olumlu tepki alıyor.Projeyi uygulayan kafenin sahibi Tansu Amaç, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.Amaç, "Her gün daha sosyalleşiyorlar. Her geldiklerinde daha çok şey öğreniyorlar. Çünkü en çok otizmli çocukların sosyalleşmeye ihtiyacı var. Onların her zaman yanındayız. Müşterilerle iletişime sokuyoruz. Onlar için daha iyi oluyor." diye konuştu.
Müşterilerinin tepkilerinin de çok güzel olduğunu vurgulayan Amaç, "Müşterilerimiz onların elinden çay içmek istiyor. Bu farklı duyguyu herkesin yaşamasını istiyorum. Diğer işletmelerin de desteklerini bekliyorum." ifadelerini kullandı. - "Sosyalleşme yönünde büyük bir aşama kaydettik"Özel eğitim öğretmeni Ercan Tezer de özel çocuklarla ilgili projeler hakkında düşünürken bu fikrin ortaya çıktığını anlatarak "Onların mutlu olduğunu gördükçe biz daha çok mutlu oluyoruz. Tek amacımız o. Çocuklarımızda çok büyük değişimler oldu. İletişim ve etkileşim yetenekleri güçlendi. Kendilerini ifade etmeleri güçlendi. İsteklerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Daha çok insana ulaştığımız için yabancılık çekmiyorlar. Sosyalleşme yönünde büyük bir aşama kaydettik." açıklamasında bulundu.TSO Başkanı Ali Çelik ise "Bu projeyi çok anlamlı bulduğumuz için Oda olarak destekleme kararı aldık. Bu proje ile çocukların çok ilerleme kaydettiklerini gördüm." dedi.
TSO Meclis Başkanı Dursun Sansar da uygulamayla toplum içinde çocukların kendilerine güveninin artmasına aracılık etmekten mutlu olduklarını belirtti.
Müşterilerden Dilara Okan ise uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ederek, hayata geçirenlere teşekkür etti.

İletişim Otizm Farkındalık Öğretmen Düşünür 

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