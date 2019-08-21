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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı Video

Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı Video

hayatını kaybeden şahıstan görüntü

Ticari Taksi Hastane Gece Kulübü Taksi Şoförü Sağlık Ekipleri 

-112 ekiplerinin nabzını kontrol etmesi
-kaza yerinden görüntüler
-ölen adamın patronlarının konuşmasından görüntüler
-olay yerinde ifade veren taksiciden görüntüler
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da gece kulübüne ait bir otomobil ile gece kulübünden çıkan müşteriye ait lüks bir cipin kafa kafaya çarpışması sonucunda gece kulübü şoförü hayatını kaybederken, müşteri ise olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde şoför olarak çalışan Murat M., gece kulübünde çalışanları evlerine götürmek için 16 ZE 929 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Aynı gece kulübünde eğlendikten sonra 35 AGG 623 plakalı lüks ciple Bursa-Orhaneli yolu Lefkoşa Caddesi'ne ters yönden giren Yusuf H.’nin (24) kullandığı araç, karşı yönden gelen Murat M. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı ve bir kişinin dışarıda hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan fırlayan gece kulübü şoförü Murat M.’nin (57) hayatını kaybettiğini belirledi. “Şüpheliyi hastaneye götüren taksi şoförü olay yerinde ifade verdi” Kazanın ardından durdurduğu bir ticari taksiyle olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü Yusuf Y. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında araçtan indi. Yapılan araştırmalarda Yusuf Y'nin tedavi olmak amaçlı hastaneye başvurmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatan ekipler Yusuf H.’nin bindiği ticari taksiyi tespit ederek şoförü olay yerine getirdi. Taksi şoförü olay yerinde verdiği ifadesinde, “Bir kişi benim önümü keserek durdurdu. Kafasında yaralar vardı, kendisini hastaneye götürmemi istedi. Bende yaralıyı alarak Çekirge Devlet Hastanesine götürmek istedim. Fakat araca binen şüpheli Çekirge Devlet Hastanesine değil de daha uzakta bulunan bir hastane olan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmek istedi. Hastaneye gittiğimizde hastanenin içerisine girmedi kapıda indi” dedi.
Polis, olay sonrası kaçan Yusuf Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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