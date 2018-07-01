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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Müşteri kılığındaki telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Müşteri kılığındaki telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Dükkan sahibiyle röportaj

Güvenlik Kamerası Hırsız Cüzdan Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Güvenlik kamerasından detay
-Dükkandan detaylar
-Genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Masa masa gezerek cep telefonunu çaldı İSTANBUL

- Bahçelievler’de müşteri gibi geldiği börekçide adeta bütün masalara tek tek oturup, çalışanların bir anlık dalgınlığını bekleyen hırsız, cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bahçelievler, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir börekçide perşembe günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Müşteri olarak dükkana gelen şüpheli şahıs siparişini vererek masaya oturdu. Siparişin hazırlandığı sırada başka bir masa üzerinde telefon gören şüpheli adım adım o masaya doğru yaklaşmaya başladı.
Dükkan sahibinin eşine ait olan telefonu gözüne kestiren şüpheli telefonla konuşarak çalışanların dikkatini dağıtmaya çalıştı. Çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli masa üstündeki telefonu alarak cebine koydu. Bu esnada kendisini kimsenin görmediğinden emin olan şüpheli arabadan cüzdan alma bahanesiyle dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Masada telefonunu göremeyen dükkan sahibinin eşi durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri incelendiğinde telefonun çalındığını fark eden dükkan sahibi polise giderek şikayetçi oldu. 50 liralık sipariş vererek bizi oyalayan şüpheli 2 bin 500 lira değerindeki telefonu çaldı Sabah yoğunluğundan faydalanarak hırsızlığın yaşandığını belirten Erhan Pütür, ’’Sabah saatlerinde yoğun bir anda gelerek müşteri gibi sipariş verdi. Bizde o siparişleri hazırlıyorduk. O esnada adım adım telefonu izlemiş ve uygun bir anda telefonu alıp cebine atmış. Anahtarı bırakıp geleceğim diyerek dükkandan çıktı. Ancak bir daha gelmedi. Bir süre sonra telefonun olmadığını fark ettik. Görüntülere baktığımızda telefonu çaldığını gördük. 50 liralık sipariş vererek bizi meşgul edip 2 bin 500 lira değerinde telefonu çaldı. Ardından polis ekiplerini çağırdık ve şikayetçi olduk’’ ifadelerini kullandı. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (ÖY-
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