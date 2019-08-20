Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Müşteri için tartıştığı meslektaşını öldüren taksici 11 yıl sonra yakalandı Haberi

Müşteri için tartıştığı meslektaşını öldüren taksici 11 yıl sonra yakalandı Haberi

-Şahsın adliyeye sevk edilmesi

Sahte Kimlik Katil Zanlısı Harekete Geç 2008 Yılı Sağlık Ekipleri 

--Detay

( KOCAELİ )- İl il gezerek saklanan katil zanlısı sahte kimlikle yakalandı KOCAELİ

- Diyarbakır’da 2008 yılında müşteri için tartıştığı bir taksi sürücüsünü 2 kardeşi ile birlikte darp ederek ölümüne neden olan taksi sürücüsü, 11 yıl sonra Kocaeli’de yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 2008 yılında Diyarbakır’da taksicilik yapan Y.A. (45), müşteri çalma sebebi ile meslektaşı olan Mehmet Narin ile tartışma başladı.
Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Y.A. ve 2 kardeşinin darp ettiği Mehmet Narin ağır yaralandı. Kavgada bıçaklanan Y.A., yaralı halde kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Narin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.A.’nın 2 kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan Y.A. ise 2008 yılından beri yakalanamadı. Farklı illere giderek yakınlarının yanında saklanan Y.A.’nın Kocaeli’de olduğunu tespit eden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Y.A.’nın Körfez ilçesinde bir akrabasının evinde kaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.A., sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı