Müşteri için tartıştığı meslektaşını öldüren taksici 11 yıl sonra yakalandı Haberi

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( KOCAELİ )- İl il gezerek saklanan katil zanlısı sahte kimlikle yakalandı KOCAELİ



- Diyarbakır’da 2008 yılında müşteri için tartıştığı bir taksi sürücüsünü 2 kardeşi ile birlikte darp ederek ölümüne neden olan taksi sürücüsü, 11 yıl sonra Kocaeli’de yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 2008 yılında Diyarbakır’da taksicilik yapan Y.A. (45), müşteri çalma sebebi ile meslektaşı olan Mehmet Narin ile tartışma başladı.

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Y.A. ve 2 kardeşinin darp ettiği Mehmet Narin ağır yaralandı. Kavgada bıçaklanan Y.A., yaralı halde kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Narin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.A.’nın 2 kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan Y.A. ise 2008 yılından beri yakalanamadı. Farklı illere giderek yakınlarının yanında saklanan Y.A.’nın Kocaeli’de olduğunu tespit eden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Y.A.’nın Körfez ilçesinde bir akrabasının evinde kaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.A., sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

